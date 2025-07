'Matão & Matheus' leva o melhor do sertanejo raiz ao Alameda

Neste sábado (12), os melhores modões sertanejos tomam conta do Alameda Hall com uma apresentação mais que especial da dupla "Matão & Matheus". Uma noite nostálgica que promete emocionar a plateia com os clássicos "Frente a Frente", "Estrada sem Saída", "Foi Pensando em Você", "Boate Azul" e muitos outros.

Matão & Matheus é reconhecida por manter viva a essência da música sertaneja romântica, com canções que marcaram a trajetória de Matogrosso & Mathias, além de apresentar trabalhos autorais. E para deixar a noite ainda mais especial, o show de abertura fica por conta da dupla Santo e Sudário.

Uma curiosidade é que a dupla Matão & Matheus surgiu após a saída de Mathias que fazia parte da dupla "Matogrosso & Mathias", com quem Matão já havia cantado.

