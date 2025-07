Homem é encontrado morto dentro de um carro no Jaraguá, em Bauru

O local foi isolado e peritos da Polícia Científica, assim como o delegado plantonista, foram até o endereço. Preliminarmente, de acordo com a polícia, nenhum sinal de violência foi verificado.

Um homem, que não teve a identidade divulgada , foi encontrado morto no interior de um HB20, na manhã desta terça-feira (8), na quadra 6 da alameda Pascal, na região do Parque Jaraguá, em Bauru.

O corpo do homem seguiu para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência, registrada no plantão policial como morte suspeita, será investigada pela Polícia Civil.