Ragazzo! encerra atividades na loja da Nações Unidas, em Bauru

Após cerca de duas décadas de funcionamento em Bauru, o restaurante Ragazzo!, localizado na quadra 35 da avenida Nações Unidas, encerrou oficialmente suas atividades na cidade. Nesta terça-feira (8), um guindaste removeu o totem com a identidade visual da franquia, pertencente ao grupo Habib’s.

Conforme apurado pelo JC/JCNET, o último dia de atendimento ao público foi em 29 de junho. No dia 30, a loja já não abriu. Na terça-feira da semana passada, 1 de julho, 16 funcionários foram formalmente desligados. Outros oito profissionais também prestavam serviços à unidade bauruense.

Segundo alguns clientes, o movimento tanto no salão quanto no delivery vinha diminuindo nos últimos anos. A reportagem tentou, sem sucesso, contato com o Ragazzo!, mas o JC/JCNET segue com espaço aberto para eventuais manifestações.