Brics Made in China

Uma vergonha para o Brasil e o povo brasileiro a forma como terminou a cúpula dos Brics, direcionado pela China. Gastaram milhões na organização, segurança, logística, para tomarem decisões como a Carta Final do Encontro que saiu antes do seu final.

O presidente Lula, lamentavelmente, com seu ministro maoista Celso Amorim, seguiu as recomendações da China na Economia. Nas guerras, foram mais irônicos, acusaram a Ucrânia por ter bombardeado a Rússia. Seguindo ordens de Putin, o embaixador do Irã não aceitou dois Estados, e disse que não reconhece Israel, que também o governo criticou o ataque com bombas nas centrífugas do Iran.

Para piorar, citaram a respeito da COP 30 também esvaziada, porque os Países Ricos não darão nenhum recurso aos países pobres, cujos recursos nunca chegam ao seu destino.