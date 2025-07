Famílias de presos denunciam maus-tratos; Secretaria nega

Neste domingo (6), dia de visita nas unidades prisionais, mais de 30 familiares de detentos que cumprem pena na Penitenciária 2 (P2) de Balbinos (73 quilômetros de Bauru) entraram em contato com a redação do JCNET/Sampi para denunciar supostos maus-tratos que eles estariam enfrentando no local.

De acordo com os relatos, cerca de 50 presos estariam em um raio disciplinar conhecido como "pote", com fraturas em dentes, braços e costelas, após supostas agressões por equipe do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), na semana passada, durante revista nas celas.

Os familiares alegam que ouviram os apelos dos presos durante o horário de visitas e dizem que até advogados estão sendo impedidos de entrar na unidade. Uma das mensagens pede “pelo amor de Deus” e diz que “eles não são santos, mas já estão pagando pelo erro deles”. Complementou afirmando que “isso não dá o direito de torturar eles”.