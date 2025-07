Polícia Rodoviária flagra 7 kg de maconha dentro de mala em Bauru

Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreendeu, neste domingo (6), durante a Operação Impacto, sete quilos de maconha dentro da mala de uma passageira de um coletivo interestadual abordado na altura do quilômetro 226 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Bauru.

A fiscalização ocorreu por volta das 12h e a bagagem com a droga, dividida em seis tabletes, foi localizada pelos policiais rodoviários durante uma vistoria realizada no compartimento de carga do veículo.

A dona da mala, uma mulher de 29 anos, foi identificada e conduzida ao plantão policial. Em depoimento à equipe, ela disse que havia pego o entorpecente em Presidente Epitácio e levaria para Vitória/ES.