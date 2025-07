Tangarás goleia na estreia; Independência e Gasparini empatam

O estádio Edmundo Coube recebeu dois jogos da primeira rodada. No jogo de abertura, o Beija-Flor enfrentou um dos estreantes na Copa Semel, o Unidos do Fortunato, partida que terminou no 0 a 0. No segundo jogo, Redentor e Ouro Verde também não balançaram as redes, ampliando a seca de gols para o público presente na manhã de domingo.

Já no estádio Mirante Ferroviário, a equipe do Comercial enfrentou o Complexo Mary Dota — que retorna à disputa da competição após período de licença. O jogo começou equilibrado. O Complexo abriu o placar, mas o Comercial buscou o empate ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, o time da zona leste voltou à frente no placar, fechando o confronto em 2 a 1.

Em um dos duelos mais esperados do dia, o Independência, atual campeão, encarou a equipe do 100% Gasparini — que também retorna ao torneio. O jogo registrou boas chances para ambos os lados, mas nenhuma equipe conseguiu balançar as redes. Final: 0 a 0.

Após anos fechado sem receber jogos, o estádio José Galvão de Moura voltou a sediar confrontos da Copa Semel. Abrindo a rodada por lá, o Prudência — time batizado com o nome do bairro — enfrentou o atual vice-campeão Oriente e venceu pelo placar de 1 a 0. O segundo confronto foi marcado por muitos gols: o que faltou em algumas partidas, sobrou no campo do Gasparini. No jogo entre Tangarás e Luziana, a equipe dos Tangarás — estreante na competição — aplicou uma sonora goleada de 6 a 0 sobre o time do bairro Santa Luzia. Com esse resultado, o Tangarás assumiu a liderança geral do campeonato.