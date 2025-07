Promoções e sabores para todo gosto: Colina tem ofertas diárias

Com sete sabores e promoções diferentes a cada dia da semana, o Chopp Colina se consolida como um dos destinos mais acessíveis e variados de Bauru para quem gosta de reunir amigos e experimentar novos estilos de bebida. Além do consumo no local, a casa também vende barris de 30 e 50 litros para festas e eventos.

A semana começa na terça-feira com uma promoção inusitada: o preço do chopp começa em R$ 2,00 às 16h e sobe R$ 0,50 a cada meia hora, até travar em R$ 6,00, às 20h. A proposta é atrair o público mais cedo e incentivar o consumo gradual. "Queremos movimentar o bar já no começo da semana", explica Alexandre Brisola, responsável pela marca em Bauru.

Na quarta, qualquer sabor entra na promoção de três chopps por R$ 12. É a oportunidade ideal para quem quer provar os rótulos disponíveis, que vão do tradicional Pilsner ao encorpado IPA, passando pelo exclusivo chopp de Marula e a versão sem álcool - novidade que vem ganhando espaço.