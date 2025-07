Artistas de Bauru são selecionados para o festival nacional

Os artistas de Bauru selecionados na 55ª edição do Festival Nacional da Canção (Fenac), Cátia Machado e Nél Marques, podem ganhar R$ 250 mil e o troféu cobiçado Lamartine Babo, caso alcancem a primeira colocação do evento, um dos mais prestigiados do cenário musical brasileiro. A dupla apresentará a música autoral "Somos Um" no palco de São Thomé das Letras, Minas Gerais (MG), no próximo dia 2 de agosto. A canção está disponível no YouTube pelo link: https://youtu.be/CT-F2WRlkrI?si=W4pAg3rtIcN1VL0j.

Em 2025, o Fenac, conhecido por revelar talentos, bateu o recorde de inscrições. Foram mais de 1.500 músicas vindas de 25 estados, um total estimado de 6 mil horas de som, segundo a divulgação do evento. "Somos Um" está entre as somente 120 composições selecionadas para as etapas classificatórias.

"É uma honra poder levar a nossa música para um festival desse porte. Estar entre a curadoria já é uma grande conquista", afirma Nél Marques, que participa pela segunda vez. "É uma oportunidade de sermos vistos e reconhecidos por críticos, jurados e produtores de todo país", revela.