'Ensaios Sobre Artivismo: do Ventre à Celebração' até quarta

O projeto Ensaios Sobre Artivismo: Do Ventre à Celebração, do Grupo de Apoio à Loucura (GAL), de São José do Rio Preto, será realizado na Sociedade Amigos da Cultura, em Bauru, de segunda (7) a quarta (9). As ações envolvem a exibição do curta-metragem O ventre do traviarcado, seguida de roda de discussão, e uma oficina de criação coletiva cujo resultado será alvo de uma apresentação na cidade. Contemplado em edital de fortalecimento da Cultura LGBTQIA do ProAC, da Secretaria Estadual de Cultura, o projeto circulará, até setembro, por 7 cidades paulistas, além de Bauru. No município, as ações serão realizadas na Sociedade Amigos da Cultura. Todas as atividades são de graça. A programação tem início na segunda (7), às 20h, com a exibição do filme O ventre do traviarcado. A obra revisita fatos históricos da comunidade LGBTQIA , como a eclosão da epidemia de HIV nos anos 1980; a Operação Tarântula, que varreu travestis das ruas da capital paulista em 1987; e rememora figuras icônicas. Após a exibição, haverá um bate-papo com a participação de Gaia do Brasil, os artistas Christina Martins e Murilo Gussi e a formanda de Jornalismo da Unesp Bauru Flora Vieira, que integra o time criativo do podcast Rádio Novelo. Na terça (8), das 9h às 13h e das 15h às 19h, e quarta (9), das 9h às 13h, será realizada a oficina Ensaios sobre artivismo, aberta para artistas e pessoas interessadas. Ela parte do repertório artístico acumulado por GAL ao longo de uma década de atuação para investigar as vivências de sujeitos cujos corpos são lidos como desviantes à norma e que fazem das dissidências modos de vida e de criação artística.

A apresentação do roteiro da oficina será feita na quarta (9), às 13h, na Sociedade Amigos da Cultura, que fica na rua Sete de Setembro 10-53. Instagram: @_grupodeapoioaloucura