Mestrando de Fono da USP participa de eventos como bolsista

O aluno Hector Gabriel Corralle de Matos, egresso da graduação em Fonoaudiologia e agora mestrando da Pós-Graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP), ganhou bolsa da Wikimedia Foundation para participar de dois eventos, um em Praga (República Tcheca) e outro na Colômbia.

Lilian Cássia Bornia Jacob, professora do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP é sua orientadora no mestrado em Fonoaudiologia, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), no projeto "Audiologia Computacional como Instrumento para Literacia em Saúde Auditiva: Uso do ChatGPT na Educação e Comunicação em Saúde nos Projetos Wikimedia".

Para facilitar a compreensão de sua área de pesquisa, Hector Gabriel esclarece que, "Wikipédia é uma enciclopédia eletrônica aberta. Wikidata é uma base de dados aberta, e a Wikiversidade é uma plataforma aberta de recursos educacionais. Todos os projetos são mantidos pela Fundação Wikimedia, e por uma comunidade de voluntários globalmente".