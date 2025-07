Localizada bem no centro-leste do Estado de São Paulo, São João da Boa Vista, distante 218 quilômetros da Capital, fica na região da Serra da Mantiqueira e seus habitantes têm orgulho de dizer que esta é a 'Cidade dos Crepúsculos Maravilhosos'. É assim que a população define este destino que é MIT, Município de Interesse Turístico, desde 2019 e por isso vem trabalhando em favor do setor com foco no crescimento de emprego e renda para a cidade.

O título tem uma explicação: as colinas da parte urbana possuem altitudes de 730 metros, em média, e tendo como ponto mais alto o Morro do Mirante, com 1.663 metros. Este sítio urbano, acidentado, explica a irregular malha urbana de São João da Boa Vista: algumas ruas, em ladeiras, não retilíneas, sem saídas ou praças parcialmente fechadas, tudo isto oferece aos habitantes paisagens especiais, mesmo estando em meio aos edifícios.

Para leste, pode-se ver a belíssima serra, os horizontes são amplos e abertos, possibilitando assistir ao colorido pôr do sol, em especial nos meses de abril a maio. Com uma população estimada de 92.547 pessoas, pelo IBGE/2022, o município oferece ao visitante várias opções de passeios. Em pleno coração da cidade, ergue-se com belas linhas arquitetônicas o Teatro Municipal, que guarda uma tradição de quase um século de precioso passado.