Doreli Maria Zampieri; Amor por bichos como propósito

Filha de empreendedores que criaram a tradicional churrascaria Guaíba, Doreli Maria Zampieri, 56 anos, tem no sangue a força do trabalho e, no coração, a causa animal. Nascida em Campinas do Sul (RS) e criada entre toalhas de mesa e panelas nos restaurantes da família, ela teve a trajetória marcada por reinvenções: da prestação de serviços na área de alimentação ao ramo da contabilidade, de mãe solo após a morte precoce do marido à ativista.

Foi em 2018, ao resgatar um cão doente de uma vizinha, que Doreli transformou o amor pelos bichos em propósito. Desde então, fundou uma ONG com a protetora Soraya Gasparini, tornou-se vice-presidente do Instituto Thais Viotto e, em março deste ano, assumiu a presidência do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Comupda) de Bauru.

No cargo, mostra disposição em lutar pela valorização do colegiado dentro do debate público e por políticas públicas mais efetivas na cidade. "Não vamos resolver tudo, mas é possível melhorar bastante a situação", afirma, com a firmeza de quem já superou desafios e perdas e a empatia de quem vê em um animal resgatado a possibilidade do recomeço.