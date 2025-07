Motociclista morre após cair em vicinal de Macatuba

Um motociclista de 66 anos morreu no início da noite deste sábado (5), em Macatuba (a 46 quilômetros de Bauru), após sofrer um acidente enquanto trafegava com um grupo de amigos pela vicinal Lauro Perazzoli. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, Arthur Morante Filho pilotava sua motocicleta, um modelo BMW, quando se distanciou do restante do grupo. Pouco depois, foi encontrado caído ao lado da moto, já inconsciente. O Samu chegou a ser acionado, mas o motociclista não resistiu.

Policiais que atenderam a ocorrência relataram que não havia indícios de colisão com outro veículo ou objeto no local do acidente.