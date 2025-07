Bauru: homem tenta furtar fiação de escola, apanha e acaba preso

Um homem de 44 anos foi preso, no início da tarde deste sábado (5), em Bauru, após tentar furtar cabos de energia elétrica de uma escola municipal de educação infantil no Parque Roosevelt. Flagrado por populares, ele foi agredido e contido até a chegada da Polícia Militar (PM) e precisou passar por atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a diretora da unidade escolar acessou de sua residência o sistema de vigilância por câmeras do local e visualizou um homem escalando o muro, destelhando a escola, retirando a fiação elétrica e queimando parte do material.

A PM foi acionada, assim como duas funcionárias, que foram até a unidade para retirar carnes e outros itens do freezer visando evitar prejuízos à merenda das crianças. Quando as servidoras chegaram, depararam-se com o suspeito no local, contido por populares.