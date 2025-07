Noroeste bate Linense e comemora o retorno da vitória no Alfredão

O Noroeste voltou a vencer diante de sua torcida na noite deste sábado (5), por 1 a 0, contra o Linense, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O gol foi marcado aos 30 minutos do segundo tempo, pelo camisa 10 Isael. O meia substituiu o atacante Caio Mancha e estufou a rede de perna esquerda, após passe de Diego Maia.

O resultado fez o Alvirrubro de Bauru chegar a 4 pontos e ultrapassar o time vermelho e branco de Lins, agora quarto e quinto colocados, respectivamente.

Após o jogo, o técnico noroestino Ivan Canela desabafou. "O Noroeste é o time de Primeira Divisão do grupo e precisava, mais do que tudo, desta vitória hoje. Particularmente, a Copa Paulista é a minha grande oportunidade. Se não vencêssemos hoje, eu iria pedir para sair, vou ser honesto com todos vocês aqui, porque assumo as minhas responsabilidades. Quero aproveitar para agradecer ao presidente Reinaldo, ao Deda, a toda a nossa comissão técnica, ao grupo, jogadores e staff do dia a dia. Essa vitória é de todos. Agora vamos trabalhar, porque precisamos melhorar e seguir evoluindo", disse o treinador.