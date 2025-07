A janela de Overton e a Cosmovisão Bíblica

O deslocamento da Janela de Overton não acontece apenas por meio de técnicas de comunicação ou estratégias políticas, mas também reflete o confronto entre a verdade revelada por Deus e as mentiras cultivadas por uma "sociedade líquida" e relativista. Por isso, além de argumentar e participar do debate público, o cristão deve depender constantemente da oração, da comunhão com o Corpo de Cristo e do poder do Espírito Santo para permanecer firme e testemunhar com coragem, mesmo em meio a pressões culturais contrárias.

Por fim, compreender a Janela de Overton pela ótica bíblica mostra que nenhuma ideia "surge do nada": todas nascem de visões de mundo em conflito. A missão da igreja não é apenas reagir às mudanças culturais, mas proclamar o Evangelho que transforma corações e renova mentes (Jo 8.32). Conhecer como ideias se tornam aceitáveis faz parte do nosso chamado para viver com discernimento e esperança, firmes na verdade imutável: Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente (Hb 13.8).

