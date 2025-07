Bariri abre inscrições para Copa Regional de Futsal

A partir do dia 23 de julho, as partidas serão realizadas no Clube Municipal "José Giaconi" na quadra coberta "Conrado Migliorini". A competição reunirá 16 equipes, sendo que quatro delas, os semifinalistas do Campeonato Municipal de Bariri.

As inscrições devem ser realizadas pelo contato de celular. O regulamento será enviado para as equipes via e-mail. As inscrições vão até 18 de julho. O valor por equipe é de R$ 1.200,00.

Mais uma edição da tradicional "Copa Regional de Futsal - Cidade de Bariri" se aproxima e inscrições já estão abertas para as equipes de toda a região interessadas. Informações podem ser obtidas através do e-mail: ligajauensedefutsal@hotmail.com ou pelo telefone (14) 99731-9140.

Na primeira fase, as equipes serão divididas em grupo de quatro que se enfrentarão, classificando as duas melhores. Nas quartas de final, serão quatro jogos com enfrentamento único com classificação para a semifinal que também terá enfrentamento único. A grande final reunirá as duas melhores equipes da competição com decisão em uma única partida.

A competição é organizada pela Liga Jauense de Futsal e pela Diretora de Esporte e Lazer de Bariri. As equipes finalistas além de troféus e medalhas, irão dividir 25% dos recursos arrecadados com as inscrições das equipes.

"A expectativa é de reunir as equipes e os atletas de mais alto nível nessa competição regional para fazer bonito na 2ª Copa Regional de Futsal - Cidade de Bariri. Quanto mais entrosados estiverem, mais chances eles terão de se destacar e seguir nas fases classificatórias. Por isso, recomendamos que se preparem, treinem e estejam preparados para uma disputa acirrada e de muita qualidade" afirma o diretor de Esporte e Lazer, Icaro Polonio.