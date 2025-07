A política do 'nós contra eles'

Após a derrubada do decreto que aumentava alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no Congresso, o discurso de "ricos contra os pobres" vem provocando uma guerra tendo as redes sociais como campo de batalha. Estão envolvidos o governo Lula e, praticamente, todos os partidos políticos. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos- PB) tem sido linchado com ataques pessoais, por ter levado a matéria à votação do plenário, com o governo Lula ainda despreparado.

O ministro da Fazenda Fernando Haddad, defende-se dizendo que a oposição não quer que os ricos sejam taxados "um pouquinho mais", para que os pobres, ou os que recebem até 5 mil reais por mês, fiquem isentos do Imposto de Renda. Depois da divisão ideológica do país, naquilo que se poderia chamar de esquerda versus direita, temos agora a "polarização social". É, em outras palavras, o "nós contra eles". O perigo é virar um contra todos, ou todos contra todos, o que seria um desastre institucional.

Nem o Supremo Tribunal Federal quer entrar nessa briga. Lula já determinou à Advocacia Geral da União que apele para o "tapetão", ou não terá mais como governar o país. Do outro lado, oito partidos declararam que vão ao STF defender a decisão do Congresso. O ministro Gilmar Mendes adiantou preferir que as partes se sentem à mesa e acertem duas diferenças. Ministro Flávio Dino também opina que é mais civilizado o entendimento mutuo do que as partes se sujeitarem à aplicação da "letra fria da lei".