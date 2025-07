Suéllen mudará secretariado: Cultura, Esporte e imprensa

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) deverá fazer três mudanças no primeiro escalão municipal, nos próximos dias. Segundo o JCNET apurou, Paulo Eduardo Campos deixará a Cultura para integrar o setor de imprensa do gabinete do Palácio das Cerejeiras. Em seu lugar, assumirá Roger Barude, atual secretário de Esportes e Lazer (Semel).

Quem vai para o cargo deixado por Roger na Semel será Leandro Ávila Rodrigues, o Foguinho, bastante conhecido e experiente no meio esportivo. De acordo com fontes do JCNET, “Suéllen considera que mudanças em determinados momentos fazem parte de um processo natural de oxigenação no governo municipal, imprimindo nova dinâmica nos setores que passam por mudanças”.

No caso da Cultura, a mudança ocorrerá poucos dias após uma reunião da prefeita com representantes do setor cultural, que reclamavam de decisões da Secretaria.

Outras mudanças poderão ocorrer, principalmente após a viabilização de orçamento para contratações nas secretarias criadas recentemente e ainda sem titulares – Habitação, Comunicação Social e de Governo.