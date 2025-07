Homem foi morto após boato, diz Polícia Civil; três estão presos

"Imagens de câmeras de segurança e demais provas permitiram a reconstituição da cronologia dos fatos, identificando a movimentação do veículo da cena do crime até o local de ocultação, e posterior retorno ao bairro. Identificou-se, ainda, intensa articulação do grupo para obstrução da investigação, notadamente a venda do veículo com identidade falsa e tentativa de instrução de testemunhas", completa, ressaltando que a "investigação apontou autoria conjunta dos investigados, demonstrando crueldade na execução".

Provas

De acordo com Malinverne, o carro foi localizado no dia 13 de junho, em Bariri, e submetido à perícia com luminol, que revelou a presença de sangue sob o banco traseiro, entre a espuma e tecido de revestimento. "Foi requisitada a extração de DNA para confronto com amostras da vítima, cujo laudo pende ainda de elaboração", diz.

Ele conta que as testemunhas ouvidas confirmaram boatos sobre o suposto motivo do crime. "Contudo, nenhuma identificou o suposto homem que estaria mexendo com as crianças da praça, tampouco apontaram a vítima como sendo esse homem. Todas, entretanto, demonstraram que tal evento não passou de um boato", afirma.