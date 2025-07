Proeste Nissan Bauru realiza lançamento do novo Kicks 2026

O coquetel de lançamento do novo Nissan Kicks 2026 foi realizado na noite desta quinta-feira (3), na sede da montadora japonesa em Bauru, localizada na avenida Rodrigues Alves, 22-45. O evento reuniu convidados, autoridades e representantes da imprensa local.

A celebração marcou a chegada oficial do novo modelo à cidade, apresentando ao público um SUV com design renovado, visual mais robusto e tecnologias de ponta. O novo Kicks 2026 reforça a proposta da Nissan de aliar conforto, segurança e inovação.

O evento serviu como vitrine para que os convidados conhecessem de perto os detalhes do veículo, que já está disponível para test-drive e comercialização na unidade da Proeste Nissan Bauru. A noite também foi marcada pelas primeiras vendas do modelo na cidade, evidenciando a recepção positiva do público bauruense ao novo lançamento da marca.