Sesc realiza a 8ª edição do FestA! neste mês

Entre esta sexta (4) e dia 13, o Sesc São Paulo realiza a oitava edição do FestA! - Festival de Aprender, com atividades em 43 unidades no estado. As ações fomentam encontros que articulam artes visuais, saberes tradicionais e experimentações tecnológicas, criando ambientes de construção de identidade, comunidade, redes de afeto e trocas de conhecimentos.

A programação conta com diversas atividades gratuitas como oficinas, palestras, encontros, vivências e demonstrações voltadas ao desenvolvimento artístico nas áreas de artes visuais e tecnologias que buscam promover o poder das práticas culturais como caminhos de expressão, pertencimento e cuidado coletivo — especialmente nos contextos urbanos, onde o fortalecimento dos vínculos comunitários e dos espaços de partilha é cada vez mais necessário. Para cursos mais aprofundados é necessário realizar inscrição e pagamento prévio.