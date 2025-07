21º Festival 'Dança em Ação Solidária' neste sábado

Neste sábado (5), o Centro de Dança Giracorpo apresenta seu 21º Festival "Dança em Ação Solidária" no teatro do Colégio Chaminade, em duas sessões: às 18h30 e 20h30. A primeira será destinada a todas as turmas de ballet clássico que integram a suíte idealizada para homenagear o compositor, maestro e pianista francês Camille Saint-Saens. Também está prevista a peça Óasis, livremente inspirada na "A Caravana da Ilusão de Alcione Araújo", escrita e dirigida por Júlio Zaicoski.

Já a sessão das 20h30 é destinado ao Divertissiment, coreografias que representam o Giracorpo em Campeonatos de Dança e Eventos do Gênero pela região e Estado. Para finalizar a noite, consta da programação o espetáculo "Ao som do rock", que traz canções de ritmos marcantes e letras que falam diretamente ao coração.

O rock influenciou gerações, moldou comportamentos e deixou uma marca indelével na cultura mundial, ressalta texto do enviado pelo Giracorpo. Bandas como The Beatles, Evanescence, Guns N' Roses, Queen, Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Os Paralamas do Sucesso serão celebradas através de números coreográficos nos estilos de jazz dance, dança contemporânea, sapateado, street dance e neoclássico.