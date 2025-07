Legião Mirim de Lençóis retoma o 'AtivaMente'

A Legião Mirim de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) retomou projeto AtivaMente - Saúde Mental na Adolescência, iniciativa que busca promover o bem-estar psicossocial de adolescentes atendidos pela instituição. O projeto conta com patrocínio da Bracell, viabilizado por meio do Edital Bracell Social, programa que apoia projetos sociais desenvolvidos por entidades e Organizações da Sociedade Civil.

O AtivaMente tem como missão fortalecer os adolescentes, promovendo saúde mental, desenvolvimento pessoal e protagonismo juvenil. O foco é enfrentar altos índices de ansiedade, depressão, baixa autoestima e comportamentos de risco, que impactam diretamente essa faixa etária.

No total, serão 50 atendimentos mensais, com jovens de 15 a 17 anos, aprendizes da Legião Mirim de Lençóis Paulista. As atividades incluem rodas de conversa, dinâmicas, técnicas de relaxamento, musicoterapia e ações psicoeducativas.