Piratininga promove 'Arraiá da Saúde'

A Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru), por meio da Coordenadoria de Saúde, realiza neste sábado (5), das 9h às 13h, na Praça do Turista, o "Arraiá da Saúde", ação especial voltada à promoção da qualidade de vida da população e à prevenção de doenças, aliada ao clima festivo das festas juninas. O evento contará com serviços de saúde gratuitos, além de atividades recreativas e culturais, e busca aproximar a comunidade dos atendimentos públicos.

Entre os serviços que serão oferecidos, estão a aferição de pressão arterial e de glicemia capilar; vacinação; testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); orientações sobre planejamento familiar; distribuição de absorventes pelo Programa Dignidade Menstrual; informações sobre saúdes mental e bucal e alimentação saudável; avaliação para câncer de boca e dicas de como prevenir escorpiões e a dengue.

O objetivo da ação, segundo a administração, é ampliar o acesso da população a atendimentos básicos e informações essenciais de forma leve e acessível, incentivando o autocuidado e a prevenção. As atividades serão realizadas com a participação integrada de diversos setores do Executivo e, no local, também haverá barracas da pesca e da boca do palhaço, aula de Zumba julina e distribuição de pipoca e algodão-doce.