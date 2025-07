Emenda garante 700 endoscopias e reduz fila no HE

Uma emenda de R$ 500 mil costurada pelo vereador Eduardo Borgo (Novo) junto ao deputado federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL) permitirá a contratação de pelo menos 700 endoscopias no âmbito do Hospital Estadual (HE) de Bauru, o que deve reduzir substancialmente a fila de espera por esses exames.

Em vídeo publicado nas redes sociais ao lado da diretora do HE Deborah Maciel Cavalcanti Rosa, o parlamentar afirmou que a medida "é um grande sonho" que agora caminha para ser concretizado.

Os trâmites em torno das contratações dos exames começaram antes mesmo de a emenda chegar, afirmou a diretora do HE no vídeo divulgado por Borgo. "A gente tem pressa, a saúde tem pressa. São pacientes esperam há muito tempo pela endoscopia", disse Deborah.