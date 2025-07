Sem verba, governo cancela licitação de câmeras de vigilância

A decisão se deve à falta de orçamento. A notificação pela revogação se embasa numa manifestação do secretário Everson Demarchi (Fazenda) segundo a qual "no momento não há disponibilidade orçamentária para a realização da despesa".

Não se sabe ao certo o valor da contratação - o custo do edital está sob sigilo por decisão do governo -, mas o JC apurou que a cifra supera R$ 30 milhões.

A manifestação da Fazenda ainda deixa em aberto a possibilidade da contratação porque "durante a execução orçamentária do exercício vigente, poderá haver incremento de receita". O documento destaca que a despesa do monitoramento pode ser incluída no próximo Plano Plurianual, de 2026 a 2029.

Ainda segundo a pasta, uma das alternativas envolveria custear o serviço de vigilância patrimonial e eletrônica com a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - medida permitida, mas que afetaria a chamada Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública. A CIP é a principal fonte de receita do futuro pacote de concessão.