Gestão de riscos e segurança ambiental

A gestão de riscos é uma parte da matéria administrativa capaz de estudar, avaliar e mitigar potenciais situações de riscos que possam eventualmente desequilibrar o contexto da normalidade.

A gestão de riscos empregada na gestão ambiental interage com a segurança ambiental, que são ativos ambientais capazes de absorver os passivos ambientais, que causam as ocorrências de desastres ambientais extremos e são instrumentos para controles das poluições do ar, solo e água em suas mais diferentes formas, que afetam negativamente as populações urbanas, a agricultura, a economia e o meio ambiente.

As formas mais efetivas de gerenciar os riscos ambientais e dar mais eficiência à segurança ambiental é trabalhar a predição, prevenção e em último caso, a correção dos passivos ambientais através de políticas públicas e privadas continuas.