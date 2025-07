A gente quer vida de mentirinha

Que o homem é um puta inventor não dá pra negar. Inventou até mesmo uma inteligência mais inteligente do que a dele. Não sei não, mas tal inteligência artificial pode ter sido um tiro nos dois pés. O rato, que não é burro, jamais inventaria uma ratoeira. Dizem que foi o Einstein quem disse isso. Entre uma artificial inteligentíssima e uma natural, agora sabidamente meia-boca, quem vai mandar em quem? O futuro assusta.

O homem não para de inventar por um motivo bem simples: quer uma vida melhor, sem as chatices que ela tem. Lembra como era um saco tirar a bunda do sofá pra mudar o canal da tevê? Diz a canção que "amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração." Alguns sim, outros não, são chatos demais. Torcem pelo Palmeiras, vivem pedindo dinheiro emprestado, focinham a vida da gente e não param de falar: " Olha, se eu fosse você...." Agora, a gente tem a opção do amigo virtual ou digital. Convive com a gente na internet e nos enche de likes, coraçõezinhos vermelhos, e mensagens de autoajuda.

Namorar, casar, transar, outra coisa complicada. Tem que explicar tudo tintim por tintim, custa caro e não raro a gente tem que aguentar a cara azeda de quem comeu e não gostou. O que fez o inventor? Inventou as incríveis bonecas e bonecos artificiais. No começo, as bonecas eram horrorosas com aquela boca aberta demais. E a pessoa se enchia de tanto assoprar. Eram mudas e não se mexiam. Agora não, são perfeitas, falam melodiosamente e apenas o que a gente quer ouvir, dizem. Falam de arte, política, economia, poesia, tudo sabem na ponta da língua. E beijam como ninguém, dizem. Dizem, ainda, que fazem sexo de enlouquecer. Resolvem problemas de matemática, de física, acertam as contas da casa, informam se vai fazer sol ou, chover. E quando não estão em uso, a vantagem é que ficam quietinhas trancadas no guarda-roupa, dizem.