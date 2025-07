Bauru: Polícia Civil prende foragido de alta periculosidade da BA

Uma operação conjunta envolvendo policiais civis dos Estados de São Paulo e da Bahia resultou, na tarde desta quinta-feira (3), na prisão de um homem de 39 anos, integrante de uma facção criminosa baiana e considerado de alta periculosidade, que estava foragido pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com a polícia, ele é apontado como o principal líder da organização, que atua com violência em Porto Seguro e região, e também teria envolvimento com homicídios, ataques a ônibus, saques em lojas e roubos a instituições financeiras, além de outras ações criminosas praticadas no extremo sul baiano.

As diligências foram realizadas por policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG), 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, do Deic da Bahia, e da 2.ª Dise e do GOE da Deic de Ribeirão Preto, por onde E.C.S. também passou. Ele foi localizado durante o cumprimento de um mandado de busca no acampamento “Aliança”, onde estava escondido na casa de familiares, e contido após resistir à prisão.

Um dos mandados de prisão em aberto contra E.C.S. foi expedido pela Justiça da Bahia em razão de uma condenação a 10 anos de prisão. Segundo a Polícia Civil, o foragido também é investigado por participação direta no roubo a uma empresa de transporte de valores ocorrido em março de 2018 na cidade de Eunápolis (BA), um dos crimes de maior repercussão naquela região.