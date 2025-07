Iacanga: homem manda recado a ex por vizinha ameaçando-a de morte

Iacanga - Um homem foi preso preventivamente nesta quarta-feira (2), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), após mandar um recado pela vizinha de sua ex-companheira ameaçando-a de morte. Segundo a Polícia Civil, ele também estaria perseguindo a vítima, que possui medidas protetivas de urgência que o impedem de se aproximar dela.

A ordem judicial de afastamento do suspeito de sua ex foi concedida em razão de episódios de violência doméstica. Contudo, de acordo com o registro policial, no mês passado, ele descumpriu as medidas protetivas e, além de ameaçar a vítima por meio de recado deixado com uma vizinha dela, passou a persegui-la pela cidade.

Informada sobre os fatos, a Polícia Civil, por meio do delegado Roberto Cabral Medeiros, instaurou inquérito e representou à Justiça pela decretação da prisão preventiva do homem, que foi concedida. O mandado foi cumprido por policiais militares nesta quarta e o suspeito, com diversos antecedentes criminais, permaneceu à disposição da Justiça.