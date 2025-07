Preso suspeito de abusar sexualmente da filha desde os 10 anos

De acordo com registro policial, os abusos sexuais teriam começado em 2022 e se estendido até a noite de 23 de fevereiro de 2025. A adolescente realizou exame de corpo de delito no IML de Bauru e foi acolhida em um abrigo.

O delegado responsável pelas investigações, Roberto Cabral Medeiros, representou pela concessão de medidas protetivas de urgência para resguardar a vítima de situações de risco e pediu a prisão preventiva do suspeito.

A Justiça concordou com o pedido, o mandado foi cumprido nesta quarta por policiais militares e o homem foi conduzido a uma unidade prisional. As identidades dos envolvidos não serão divulgadas em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).