Banda Camisa de Vênus abre Vitória Rock neste domingo

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza neste domingo (6), às 20h, a primeira edição do Projeto Vitória Rock 2025. A edição será especial, com a banda Camisa de Vênus, um dos maiores ícones do rock nacional. A apresentação comemora ainda o Dia Mundial do Rock, que será no dia 13 de julho. O show será no anfiteatro do Parque Vitória Régia, com entrada gratuita. As demais edições serão realizadas mensalmente, até novembro, com bandas regionais que serão selecionadas pelo edital ‘Cultura em Ação – Parte I’, da Secretaria de Cultura.

O Projeto Vitória Rock teve início em 2000, quando integrantes do grupo Mr. Soul realizaram, com o apoio da Secretaria de Cultura, a primeira edição do evento, que contou com a apresentação de quatro bandas de rock de Bauru. Ao longo das últimas décadas, o Projeto Vitória Rock passou por uma série de reformulações. Desde 2023, a Secretaria de Cultura passou a atuar como realizadora do tradicional projeto. Neste ano, a abertura será com o show da banda Camisa de Vênus, e as edições seguintes contarão com as bandas de Bauru e região.

Camisa de Vênus

Uma das principais e mais impactantes bandas do rock nacional, o Camisa de Vênus completou 44 anos nos palcos. Para celebrar toda a sua longa e inquestionável história, está com a turnê ‘Camisa de Vênus - 44 Anos em 44 Músicas’.