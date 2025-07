Vídeoclipe feito com IA por artista de Bauru vence prêmio

O artista de Bauru Alex Viegas, 51 anos, ganhou o prêmio "Audience Choice Award" no festival Lift-Off Sessions e teve o videoclipe "In the Shadows", feito com inteligência artificial (IA), reconhecido como Melhor Filme Internacional pelo público entre 35 produções globais. Ao todo, ele concorreu com três trabalhos no evento que aconteceu em maio de 2025. A produção incluirá a mostra internacional a ser realizada no em Nova York, no Lift-Off Film Festival.



Avatar Bryan Stenler, no videoclipe vencedor "In the Shadows" (Foto: Divulgação)

A vitória simboliza um grande marco na carreira do empresário à frente da "Bryan Stenler Studios", sua agência de conteúdo e experiências visuais sensoriais. "Receber um prêmio internacional com um videoclipe feito de forma independente, de minha autoria, direção criativa e ferramentas de IA, e ainda ser convidado para Nova York, é um divisor de águas na minha trajetória", afirma. A primeira vitória, conta Alex, foi ter tido os três filmes autorais "Infinity", "Rebirth" e "In the Shadows" selecionados no Lift-Off Sessions, já que se trata de um dos eventos mais relevantes do circuito de cinema independente global, realizado nos tradicionais Pinewood Studios, em Londres. O local é conhecido por ser palco de grandes produções como James Bond e Star Wars. Formado em computação e empreendedor desde os 20 anos, Alex afirma estar honrado por representar Bauru no circuito de cinema mundial e abrir portas para o audiovisual brasileiro ocupar espaço no cenário internacional. As obras dele, destaca, unem estética cinematográfica, narrativa emocional e trilhas sonoras originais.