Justiça cancela 12,3 mil títulos de eleitores em Bauru

A quantidade de títulos cancelados no Estado de São Paulo (1.304.783) também é alta e equivale, segundo o TSE, a 25% do total do País (5.042.047). A maioria dos que tiveram o título cancelado no Estado é homem (728.431, o equivalente a 55% do total). Há ainda 576.157 mulheres com o documento cancelado. A faixa etária com maior percentual de cancelamentos é de 25 a 29 anos, com 282.426 pessoas (21% do montante).

Em relação ao grau de instrução, 30,7% dos que tiveram o título cancelado têm ensino médio completo, seguidos dos que possuem ensino médio incompleto (27,1%) e ensino fundamental incompleto (22,3%). Entre os cancelados, 11.851 têm algum tipo de deficiência e 1.005 fazem uso do nome social.

Com 397.325 pessoas nessa situação, a capital lidera o ranking dos municípios com mais pessoas com o documento cancelado.