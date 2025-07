Vereadores veem GOT ausente em bairros e cobram soluções à Emdurb

Vereadores de Bauru têm recebido queixas sobre a ausência do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) em bairros do município e cobram da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdurb) maior presença do órgão em locais onde o tráfego apresenta dificuldades em determinados horários.

As críticas foram feitas durante sessão da Câmara na última segunda-feira (30). Quem deu a largada foi o vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), que disse nunca ter visto o GOT em bairros.

"Eu vou citar um exemplo da semana passada, na rua Alto Juruá, uma via importantíssima, onde a prefeitura estava fazendo um trabalho de recape. Parabéns ao governo [pela obra]. Mas não tinha ninguém do GOT lá. Quem orientou o tráfego ali foi a própria empresa que estava fazendo o trabalho", mencionou o parlamentar.