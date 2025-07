Poder das Câmaras sobre contas de prefeitos para na elegibilidade

A decisão do STF não deixa de reforçar o papel dos Tribunais de Contas na fiscalização e no próprio controle dos recursos públicos - com o condão, aliás, de penalizar maus gestores.

"Mais que uma vitória do controle externo, é um ganho para a sociedade brasileira, que pode ter a segurança de que as Cortes de Contas continuarão atuando vigilantes em relação ao poder local", disse à Atricon Cezar Miola, ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS).

O caso começou em 2016, quando o Supremo foi chamado a discutir, em sede de repercussão geral, a questão sobre "quem tem competência para julgar as contas de Chefes do Executivo que atual como ordenadores de despesas?".