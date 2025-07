O absurdo resgate do discurso dos ricos contra os pobres

Não é que em plano século XXI o governo do presidente Lula decidiu trazer de volta o já superado discurso de que na economia os ricos lutam contra os pobres?

Pois é, a área de comunicação do governo, na verdade o marketeiro do governo que assumiu como ministro na Secretaria da Comunicação, Sidônio Palmeira, veio com essa agora: para reverter a queda na popularidade do presidente Lula, introduziu novamente a luta de classes.

Até o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para justificar maior tributação, alimentou esse discurso ao mencionar os que moram na "cobertura do prédio", uma clara tentativa de dizer que tributará os ricos para favorecer os pobres.