Bauru: presa dupla com cocaína e pó de vidro para aumentar volume

Segundo a polícia, o suspeito que estava do lado de fora, identificado como L.F.C.A., de 23 anos, tentou correr e agredir os policiais ao notar que seria abordado, mas foi detido com uso de força física moderada. Na embalagem que ele havia acabado de receber, foram encontrados 115 pinos amarelos com cocaína.

Após investigações conduzidas pela 2.ª Dise, policiais civis da especializada cumpriram mandado de busca em uma residência. Com viaturas descaracterizadas, equipes se aproximaram e viram quando um homem do lado de dentro passou, pelo portão, invólucro plástico grande para outro homem que estava na calçada.

Dois homens foram presos por policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, na tarde desta quarta-feira (2), na Vila Paulista, com dezenas de pinos com cocaína, além de substâncias usadas para aumentar o volume da droga para a venda, entre elas pó de vidro, produto extremamente nocivo à saúde, segundo a polícia.

O morador do imóvel, J.F.F.P., de 32 anos, também resistiu à prisão. No local, foram apreendidos peneiras, liquidificadores, balanças e centenas de pinos vazios, além de três embalagens com pó branco e porção de pó de vidro, materiais que a polícia acredita que seriam adicionados à cocaína para aumentar seu volume.

Com o investigado, que tinha mandado de prisão civil expedido pela Vara da Comarca de Piratininga em aberto, as equipes também localizaram 15 pinos amarelos com cocaína idênticos àqueles encontrados com L.F.C.A.. Os dois homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência e permaneceram à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.