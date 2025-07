Polícia Civil apreende 1,5 tonelada de maconha em carga de arroz

Operação da Polícia Civil resultou na apreensão de 1,5 tonelada de maconha escondida em meio a uma carga de arroz, na madrugada desta quarta-feira (2), na rodovia Castelo Branco (SP-280), na altura do quilômetro 163, em Porangaba, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

A ação foi conduzida por equipes das delegacias de Carapicuíba e contou com participação de policiais civis da Delegacia Seccional de Botucatu. De acordo com a polícia, a carreta onde estava a droga, com placas do Paraguai, seguia para a grande São Paulo.

Na operação, foram presos três homens de nacionalidade paraguaia e apreendidos um Toyota, que atuava como "batedor", além de R$ 6,2 mil e grande quantidade de medicamentos, entre anabolizantes, remédios para emagrecimento e estimulantes sexuais.