Árvores são suprimidas na região central de Bauru

O corte foi realizado pela CPFL conforme os protocolos técnicos, informa a assessoria de imprensa. De acordo com o órgão, a prefeitura ficou responsável pela remoção dos resíduos e do destocamento (retirada dos tocos). “A reposição vegetal será feita com mudas apropriadas para áreas sob rede elétrica, indicadas pelo Viveiro Municipal e com apoio da própria igreja”, aponta a nota.

A reportagem fez contato com a Universal por meio do vereador Edson Miguel (Republicanos), ligado à instituição, e do Departamento de Comunicação da igreja (UNIcom). Veja nota na íntegra:

"O corte das árvores se deu em atendimento a uma notificação da CPFL Energia, solicitando aos proprietários e responsáveis de imóveis onde tivessem ocorrências de árvores tocando a fiação da rede elétrica, que acionassem a SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para fazer a devida supressão pelo risco de queda de energia. O ofício da CPFL informou que as árvores estavam em risco iminente, algumas doentes, e, outras, tocando a rede elétrica, precisando ser cortadas. Assim, a solicitação foi acatada pela Universal. O corte foi realizado pela própria CPFL, por meio do programa Arborização + segura. O serviço para retirada dos resíduos e tocos - alguns, já perfurados, como as fotos demonstram, oferecendo risco de queda e acidentes – que é feito pela prefeitura, está em andamento. As novas mudas de árvores, indicadas pela própria Semma, serão plantadas no local", finaliza o texto.