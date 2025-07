Após carona, irmãos são presos por tráfico de drogas em Bauru

Policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam dois irmãos por tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (1), na avenida Castelo Branco, em Bauru. Com um deles, o passageiro, foram apreendidas porções de maconha e cocaína.

Segundo a corporação, uma equipe em patrulhamento abordou um Ford Fiesta preto que trafegava em sentido contrário ao da viatura. Ao avistar o carro policial, o passageiro aparentou esconder algo no interior do veículo. A atitude suspeita foi percebida por meio do para-brisa.

Durante a vistoria, ainda de acordo com a PM, o condutor informou que havia acabado de buscar o irmão em um endereço já conhecido pelo Baep como ponto de tráfico. Diante dos fatos, os indivíduos, as drogas e uma quantia em dinheiro foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o delegado registrou boletim de ocorrência por tráfico. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.