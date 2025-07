Acidentes travam trechos de grande fluxo em Bauru nesta quarta

Ao menos três trechos de grande fluxo de veículos em Bauru apresentaram congestionamento na manhã desta terça-feira (2), entre 7h30 e 9h, em razão de acidentes. Segundo apuração da reportagem, com auxílio de mensagens de internautas, houve lentidão na Avenida Comendador José da Silva Martha, na altura da linha férrea e da rotatória Cláudio Sacomandi; no trevo da Avenida Nuno de Assis sob o viaduto da Rodovia Marechal Rondon, em ambos os sentidos; e também no cruzamento das ruas Gustavo Maciel e Capitão Gomes Duarte.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não houve registro de feridos.

VEJA 10 DICAS PARA EVITAR TRANSTORNOS NO TRÂNSITO

1. Planeje sua rota com antecedência

Use apps de navegação (como Waze ou Google Maps) para escolher o melhor caminho, evitando vias congestionadas ou em obras.

2. Evite horários de pico

Se possível, programe seus deslocamentos fora dos períodos de maior movimento (geralmente entre 7h–9h e 17h–19h).

3. Mantenha distância segura

Deixe um espaço adequado entre seu veículo e o da frente para ter tempo de reação em situações de emergência.

4. Esteja sempre atento

Evite distrações como celular, conversas paralelas ou mexer no rádio. Olhos na via e atenção aos retrovisores.

5. Mantenha as duas mãos no volante

Parece básico, mas é essencial para ter controle total do veículo em situações inesperadas.

6. Siga a sinalização e respeite os limites de velocidade

Sinais, faixas, semáforos e limites estão ali por um motivo: garantir a segurança de todos.

7. Faça manutenção regular no veículo

Freios, pneus, luzes e suspensão devem estar em dia para evitar falhas mecânicas que podem causar acidentes ou paradas inesperadas.

8. Use setas e comunique suas intenções

Avisar com antecedência suas manobras ajuda os outros motoristas a reagirem de forma segura.

9. Redobre a atenção em dias de chuva

A pista molhada aumenta o risco de derrapagem. Diminua a velocidade e aumente a distância do carro à frente.

10. Tenha paciência e dirija defensivamente

Evite manobras bruscas, não tente "ganhar tempo" forçando ultrapassagens e sempre priorize a segurança.