Concerto de Inverno com música erudita e popular nesta quarta

A Banda Sinfônica Municipal de Bauru apresenta nesta quarta (2), às 20h, o Concerto de Inverno na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. A entrada é gratuita, com sugestão de doação de um litro de leite integral, que será destinado às ações sociais da igreja. A apresentação integra o Projeto Cultura do Coração, que há nove anos promove eventos musicais abertos à comunidade.

O repertório une obras de compositores como Holst, Galante e Carl Wittrock a temas de filmes e sucessos de bandas como Queen e Abba, além de clássicos da música brasileira com Luiz Gonzaga e Dominguinhos. "Cada peça será precedida de uma explicação breve, para ampliar a escuta do público", diz o maestro Devanildo Balmant. A seleção contou com sugestões de alunos, como o arranjo Abba on Broadway, inspirado no filme Mamma Mia!.

"É um repertório eclético, para agradar a todos os públicos", resume a maestrina Sonia Berriel, coordenadora do projeto. Ao todo, 63 músicos subirão ao palco. A paróquia fica na Rua Benedito Moreira Pinto, 7-2.