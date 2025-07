Vice-governador, Felício Ramuth cumpre agenda em Bauru

O vice-governador Felício Ramuth cumpriu agenda em Bauru nesta terça-feira (1) e foi ao Palácio das Cerejeiras, sede da administração municipal, a uma reunião com a prefeita Suéllen Rosim (PSD).

No encontro, segundo o governo, ambos discutiram assuntos de interesse do município, como a ampliação de leitos no Hospital das Clínicas (HC), que caminha para uma abertura plena segundo um plano do Governo do Estado.

Outros investimentos para o município também foram abordados, como a solicitação de recursos para obras de estrutura - Bauru apresentou diversos projetos no início deste ano ao governo estadual, que está analisando os pedidos.A ativação da capacidade plena do Aeroporto Moussa Tobias foi mais um ponto debatido no encontro com Ramuth, que participa nesta terça-feira de um evento do Secovi em Bauru.