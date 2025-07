Governo propõe regras claras para uso e ocupação do solo

Se aprovada a proposta, todos os requerimentos envolvendo certidões deverão ser protocolados por meio exclusivamente digital. O padrão do procedimento, diz o PL, será regulamentado em fase posterior pela administração. O JC chegou a pedir mais informações sobre o texto à prefeitura nesta terça, mas não obteve resposta.

O texto foi encaminhado à Câmara na última segunda-feira (30) e está sob análise das comissões permanentes. Nesta terça, o vereador Edson Miguel (Republicanos) foi designado relator do PL na Comissão de Justiça da Casa.

Um projeto de lei (PL) do governo Suéllen Rosim (PSD) busca estabelecer regras mais claras ao requerimento, à emissão e à própria validade das certidões para uso de solo e demolição de construções no âmbito da Secretaria de Aprovação de Projetos, antes Secretaria de Planejamento, da Prefeitura de Bauru.

O projeto ainda fixa prazos para análise e resposta dos pedidos. O governo prevê 30 dias para que haja deliberação sobre o requerimento e, caso aprovado, mais 30 dias para a emissão do documento.

Se indeferido o pedido, o recurso contra a decisão administrativa deverá ser protocolado em no máximo um mês. Havendo necessidade de complementação de dados, enquanto isso, o autor do pedido terá também 30 dias para atender à solicitação.

Segundo o projeto, as certidões de uso do solo a princípio terão validade de 180 dias, mas o prazo pode ser alterado por decisão da titular do Executivo. Neste caso, porém, a medida deve ser devidamente fundamentada. Já a certidão de demolição, por outro lado, não expira.