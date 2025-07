Polícia Penal: publicada autorização para concurso público

A Polícia Penal do Estado de São Paulo foi autorizada, em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira (25), a realizar concurso público para a contratação de 1.100 policiais penais. A banca organizadora do certame será definida em breve.

O concurso público terá quatro fases eliminatórias, com prova objetiva, prova de aptidão física e aferimento da estatura, prova de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.

Em conformidade com a Lei Orgânica da Polícia Penal, a Lei Complementar nº 1416/2024, além de aprovação nas fases do concurso, para o ingresso na carreira, o candidato precisa atender alguns pré-requisitos.