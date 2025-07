Pirajuí: Polícia Civil prende suspeitos de espancar e matar homem

Pirajuí - A Polícia Civil de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, nesta segunda-feira (30), dois suspeitos de espancar violentamente Fabiano Ribeiro Juventino, 38 anos, encontrado inconsciente em um ponto de ônibus no bairro Nova Pirajuí no dia 17 de junho. Ele não resistiu aos graves ferimentos e morreu na madrugada do dia 25 de junho, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual (HE) de Bauru.

De acordo com o delegado titular de Pirajuí, Gabriel de Godoy Tedesco, as investigações e diligências feitas apontaram para a participação de dois homens no crime, que é apurado como homicídio qualificado, e ele representou à Justiça pela decretação das prisões temporárias de ambos, que não tiveram as identidades divulgadas.

Os investigados foram detidos por policiais civis em suas casas e as investigações prosseguem visando ao esclarecimento dos fatos. "A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a pronta resposta à criminalidade e com a apuração rigorosa de crimes graves que atingem a comunidade pirajuiense", declarou o delegado, por meio de nota.

Relembre o caso