Motorista destrói lateral de carro estacionado no Centro de Bauru

Um motorista colidiu o automóvel que conduzia, um Nissan March prata, na lateral de um Volkswagen Gol da mesma cor, que estava regularmente estacionado em via pública, na quadra 7 da rua Treze de Maio, próximo à esquina com a rua Cussy Júnior, no Centro de Bauru. O fato aconteceu por volta das 11h, e um terceiro veículo também sofreu danos, segundo uma testemunha. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma viatura esteve no local, juntamente com uma equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista recusou atendimento, por não ter se ferido.